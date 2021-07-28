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Giriş Tarihi: 29.7.2021 00:16

Hatay’da araç uçuruma yuvarlandı!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da araç uçuruma yuvarlandı!

Hatay’ın Belen İlçesine bağlı Soğukoluk yayla yolunda Avukat Cansu Tekirdağ’ın kullandığı 31 HT 474 plakalı araç önce şarampole, ardından uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Yayla yolundan aşağı seyir halindeki Avukat Cansu Tekirdağ'ın kullandığı araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden ve yoldan çıkarak yaklaşık yüz derinliğindeki metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçtan 112 acil çağrı merkezini aramayı başaran sürücü acı içerisinde, kendisinin kurtarılmasını bekledi. Bölgeye gelen Jandarma, Soğukoluk muhtarı ve yöre halkı hemen yaralı kadını kurtarmak için yoğun adeta seferber oldular. Yoldan yaklaşık yüz metre derinliğindeki uçurumdan sedye ile taşınan yaralı avukatı, ambulansa taşımak için jandarma ve muhtar halata bağlayarak yukarıya doğru çıkartmaya çalıştılar.

Güçlükle yola çıkarılan yaralı Avukat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

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Hatay’da araç uçuruma yuvarlandı!
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