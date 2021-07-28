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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:00

Hatay’da organize göçmen kaçakçılığı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da organize göçmen kaçakçılığı

Hatay’da 26 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kisecik mahallesinde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın bağ evinde Suriye uyruklu göçmen bulunduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma bağ evine yaptığı operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 26 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Ö., A.K. T.Z ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma'da işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen T.Z. ve M.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ev sahibi E.Ö. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 26 düzensiz göçmende sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Hatay’da organize göçmen kaçakçılığı
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