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Haberler Yaşam Haberleri İzmit'te 13 ton korsan deterjan ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.7.2021 21:01

İzmit'te 13 ton korsan deterjan ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
İzmit'te 13 ton korsan deterjan ele geçirildi

Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen 13 ton taklit deterjan ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taklit ürünler ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda, İzmit'te bazı deterjan markalarının taklitlerini imal ettikleri öne sürülen bir bulunan bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda bin 420 paket dolu deterjan ve 345 adet taklit boş poşet olmak üzere yaklaşık 12 ton toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin İstanbul ilinden tedarik ettikleri toz deterjanı bahse konu depoda taklit ambalajlar ile paketleyerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürülürken sahte deterjanlara el konuldu.

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İzmit'te 13 ton korsan deterjan ele geçirildi
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