İzmit'te 13 ton korsan deterjan ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından taklit ürünler ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda, İzmit'te bazı deterjan markalarının taklitlerini imal ettikleri öne sürülen bir bulunan bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda bin 420 paket dolu deterjan ve 345 adet taklit boş poşet olmak üzere yaklaşık 12 ton toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin İstanbul ilinden tedarik ettikleri toz deterjanı bahse konu depoda taklit ambalajlar ile paketleyerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürülürken sahte deterjanlara el konuldu.