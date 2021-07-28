‘Kaçağa geçit yok’ dedi, kendi villası kaçak çıktı

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına ilçedeki kaçak yapılarla ilgili "Ekip kurdum. Bu arkadaşlar arazileri dolaşacaklar. Neye mal olursa olsun. Kaçak yapıları bir bir tespit edip yıkacaklar. Tutanak tutacaklar, cezalarını kesecekler, mahkemeye verecekler. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar. Bunlar, onlar için de çok büyük ceza olur. Yapmasınlar." diye açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı havuzlu villası kaçak çıktı. Karakayalı'nın yanlış beyanda bulunarak aldığı iddia edilen yapı kayıt belgesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

TAPUDA KİRAZLIK AMA…

CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı yapının 2017'den önce de yer aldığı beyanıyla İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi alındı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yapılan şikayetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemalpaşa ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan yapının 10 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüsünde olmadığı, 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit etti.

KURUMLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesini iptal eden müdürlük, kamu kurumlarına gönderdiği iptal yazısında, "Yapılan incelemeler neticesinde, yapı kayıt belgesi alınan yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edildiğinden Lütfiye Karakayalı tarafından Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 157 Ada 6 parsel üzerinde 250 metrekarelik konut nitelikli yapıya ilişkin alınan 29.10.2020 düzenleme tarihli Yapı Kayıt Belgesi; İlgili tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasına aykırı alındığı gerekçesiyle aynı tebliğin 8. maddesinin 2. fıkrası gereğince iptal edilmiştir." denildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Başkan Karakayalı'nın eşi Lütfiye Karakayalı'ya da gönderilen iptal yazısında yapı kayıt belgesinin 31 Aralık 2017 tarihi ve öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğu belirtilirken, başvurunun yanlış beyanla yapıldığı da iptal yazısıyla ortaya çıktı.

ASFALT ATILMIŞTI

Karakayalı'nın villası daha önce Ulucak'ta bozuk birçok yol varken asfaltlanması ile de gündeme gelmişti. Ulucak'ta altyapı çalışmaları nedeniyle kaçılmasına rağmen 2 yıldır asfalt bekleyen ulaşım yolları dururken Karakayalı'nın bahçesinde havuzu da bulunan kaçak villasına giden yol belediye ekipleri tarafından asfaltlanmıştı. İlçe sakinleri ilçe merkezindeki yollar dururken Karakayalıı'nın villasına giden yolun asfaltlanmasına tepki göstermişti.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Karakayalı yakın zamanda; "Denetliyoruz. Birkaç tane ekibimiz var yetersiz. Evvelsi gün karar verdim. Cuma, Cumartesi, Pazar arazileri dolaştım. 4 tane daha ekip kuracağım şimdi. Neye mal olursa olsun. Bütün arazileri dolaşacak bunlar. Kaçak yapıları tespit edecekler ve yıkacaklar. Tutanak tutacaklar, cezalarını kesecekler, mahkemeye verecekler. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar. Bunlar, onlar için de çok büyük ceza olur. Yapmasınlar. Yani herkes istediği gibi yapmasın, at oynatmasın. Bunu yapmak zorundayız biz. " demişti.