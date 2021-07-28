Kadıköy’de sır ölüm: Evinin banyosunda ölü bulundu

"2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ"

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Habibe Pamuk, " Mahallemiz sakinlerinden olan bir ağabeyimizdi. İki gündür haber alınamıyormuş. Hayatını kaybetmiş fakat tam olarak nedeni bilinmiyor. Polis ekipleri ile sağlıkçılar geldi. Adamı aldı, götürdü. Şu an için bildiğimiz bu kadar. Ailesi ve mahalle sakinleri de cenaze için toplanıp gittiler" diye konuştu.