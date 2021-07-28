Kandıra'da kaza 3'ü çocuk 7 yaralı

Kandıra İlçesi Kurtyeri mevkisinde bulunan Sakarya Kaynarca -Kefken yolu üzerinde seyir halinde olan A.İ. (45) idaresindeki 54 ABL 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç bulunan yaralılar A.İ., F.K. (71), Y.Y. (36), Z.İ. (16), E.B.Y. (6) ve B.İ. (8) ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.