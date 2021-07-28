Karı koca dolandırıcılıktan günlük 500 lira para kazanıyor

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının sorgusu emniyette devam ediyor. Gözaltına alınan zanlılar arasında lider Serkan T. ve eşi Kübra T.'nin de olduğu ortaya çıktı. Karı kocanın sahte ilan vererek günde yaklaşık 5 kişiyi dolandırarak günlük 500 lira para kazandıkları ileri sürüldü.

500 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yaklaşık 3 ay önce, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan bir şebekenin olduğunu yönünde şikayet geldi. Harekete geçen polis yaptığı araştırmada aralarında farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 500 kişinin yüzbinlerce lira tutarında dolandırıldığı belirlendi.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen şebekenin liderliğini Serkan T.'nin yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30 zanlı gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Polis baskın sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda harddisk, bilgisayar, cep telefonu ile 5 bin 900 lira ve altın ele geçirdi. Gözaltına alınanlar arasında Serkan T.'nin eşi Kübra T.'nin de olduğu ortaya çıktı. Kübra T.'nin ev hanımı olduğu kocası gibi onun da sahte ilan vererek insanları dolandırdığı öne sürüldü. Karı kocanın günde yaklaşık 5 kişiyi dolandırarak günlük 500 lira para kazandıkları iddia edildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.