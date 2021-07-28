Katil komşu çıktı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde iki gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan
ve iki kızıyla yakınlarının Cumhuriyet mahallesindeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Genç kızın uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, dün Cumhuriyet mahallesindeki boş arazide genç kızın cesedi bulundu. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan genç kızın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.
KAN DAMLASI ELE VERDİ
Polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Yağmur'un ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı. Genç kızın babasının lokmacı dükkânının bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanların ifadesine başvurmak için giden polis, binanın girişinde kan izi olduğunu fark etti. Kan izinin Yağmur'a ait olduğu belirlendi. Kan damlasından yola çıkan polis, Nizam C.'nin (53) evindeki incelemede evde Yağmur'a ait çok fazla kan izi buldu. Nizam C.'nin, genç kızı evde bıçaklayarak öldürdükten sonra cansız bedenini aracıyla taşıyarak yakındaki araziye attığı anlaşıldı. Polis, bir çocuk babası Nizam C.'yi Didim Belediye Parkı'nda uyurken yakaladı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürülen Nizam C.'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Nizam C.'nin Hollandalı bir kadınla evli olduğu, yaralamadan iki sabıka kaydının bulunduğu da belirlendi.