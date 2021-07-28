Kavgayı ayırmak için araya girdi, kalbinden bıçaklanıp öldü

Antalya'nın Konyaaltı Sahil Bandı'nda Beach Park kısmında Gökhan Demirtaş ve arkadaş gurubu kumsalda Latin dansı yapmak için toplandı. Bu sırada katil zanlısı Metehan Kurtulget kızlardan biri ile dans etmek istedi. Kızın erkek arkadaşı izin vermedi. Bunun üzerine Metehan Kurtulget, bıçakla dans etmek istediği kızın erkek arkadaşına saldırdı.



Gökhan Demirtaş

3 BIÇAK DARBESİ ALDI

Dansçı ve bilgisayar firmasında çalıştığı öğrenilen 23 yaşındaki Gökhan Demirtaş, kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada kalbinden 3 kes bıçaklanan Demirtaş, kanlar içinde yere yığıldı. Demirtaş'ı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapılan tam müdahalesine rağmen dansçı Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Gökhan Demirtaş

"SAÇININ TELİNİ KORURKEN KALBİNDEN BIÇAKLADILAR"

Oğlunun cinayete kurban gittiğini öğrenen anne Günsel Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun katilinin en ağır cezayı almasını isteyen acılı anne, "Ben onu dişimden tırnağımdan arttırarak okuttum. Bugüne getirdim. Saçının teli zarar görmesin diye çalışırken bir pislik gelip onu kalbinden 3 kez bıçaklıyor. Bu nasıl bir acı? Allah'ım kimseye evlat acısı verme" diyerek gözyaşı döktü. Baba Hüseyin Demirtaş'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili Metehan Kurtulget'in gözaltına alındığını bildirdi. Suç aleti bıçağa el koyan polis olayla ilgi soruşturma başlattı. Katilin alkollü olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen cinayet zanlısı Metehan Kurtulget tutuklanarak cezaevine gönderildi.