Kayser'de kadın cinayeti! Katilden pes dedirten ifade: Korktum

Eski eşinin resmi olarak nafaka istemediğini fakat ilerleyen yıllarda talep ettiğini anlatan Tatar'ın, "Resmi olarak nafaka isteme talebi olmamıştı ancak bana sözlü olarak istediğini belirtti; ilerleyen süreçte birkaç defa nafaka istedi. Ben de nafaka ödeyecek maddi durumumun olmadığını, ekonomik olarak durumum iyi olunca yardım edebileceğimi söyledim. Birkaç defa bir araya gelip, konuştuk. Olay günü yine nafaka yüzünden tartıştık. 'Nafakayı adam gibi ödeyeceksin' diyerek yüzüme tükürdü ardından araçta bir şeyler aramaya başladı. Balık tutmaya giderken, yanıma aldığım bıçağı aldı. Bana öfkeliydi. Tartıştık. Ben ele geçirdiğim bıçakla Fatma'ya önce araçta ardından da araç dışında 2-3 defa vurdum. Başka da vurmadım. Korktuğum için hastaneye götürmedim" dediği ortaya çıktı.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Yasin Tatar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.