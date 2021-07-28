Kimlik kaybetme cezası 2021: Kimliğimi kaybettim ne yapmam lazım, ceza nereye ve nasıl ödenir?

Eğer kimlik kartınızı kaybettiyseniz telaşa kapılmadan belirli bir ücret ödeyerek yenisini çıkartabilirsiniz. Eski zamanlarda endişe edilen kayıp ve çalıntı kartlar yerine yenisini kolay bir şekilde çıkartabilecekler. Üstelik gazeteye veya Emniyet Müdürlüğüne ilan vermekle de uğraşmıyorsunuz. Kimlik kaybetme cezası 2021 için merak edilenleri derledik. Kayıp kimlik harcı nereye yatırılır? Eğer sizde kimliğinizi kaybettiyseniz ve ceza ödeme için gerekli adımları arıyorsanız, işte o adımlar…

KİMLİK KAYBETME CEZASI 2021

Ülkemizde bulunan her vatandaşın Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı almak zorundadır. Yani her vatandaşın bir kimliği vardır. 2 Ocak 2017 yılı itibari ile eski kimliklerin yerini, yeni çipli kimlik kartı alınca birçok yenilik de geldi. Yeni kimlik kartı almak için 15 yaşını tamamlayan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzası alınır. İşlemleri tamamlandıktan sonra kimliklerini alırlar. Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor.

KİMLİK KAYBETME CEZASI NE KADAR?

Başvuru Nedeni Ücret (TL) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00 TL Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30,00 TL Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 30,00 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 60,00 TL

KİMLİK KAYBETME CEZASI NASIL ÖDENİR?

Kimlik kaybetme cezası nereye ödenir? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. Kimlik Kartı Değerli Kağıt Bedeli yıl, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kimlik Kartı bedelinin de içinde bulunduğu değerli kâğıt bedellerinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından, https://randevu.nvi.gov.tr/ veya https://alo199.nvi.gov.tr/ internet adresinden öğrenilmesi mümkündür.

Kimlik Kartı bedelleri;

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

Gelir İdaresi Başkanlığına aithttps://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından,

https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,

PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

Ehliye ve kimlik kaybetme cezası ödeme işlemleri bu şekilde yapılabilmektedir.