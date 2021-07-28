Küçük çocuk site içerisinde dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu

Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bağcılar mahallesindeki bir sitede yaşındı. Kurban bayramının 3'üncü günü arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sitede bisikletiyle oynayan 6 yaşındaki Alan Mithat Uyansız, siteye misafir olarak gelen bir aracın altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk, komşuları tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alan, hayata tutunamadı.

Evin en küçük çocuğu olan Alan'ın ölümü ailesinde büyük bir üzüntüye yol açarken, 3 çocuk babası Yemlihan Uyansız, olayı bir cinayet olarak değerlendirdi. Kazadan yarım saat önce oğlu ile birlikte sitede olduğunu belirten acılı baba, "Olayı gerçekleştiren kişi bizim sitede oturmuyor. Burada evi olan çalışanları araçla bırakmak için geldiğini öğrendik. Bayram günü ciğerimizi yaktılar. Oğlumun acısını yaşarken, şahsın serbest bırakılması bize ikinci bir darbe oldu.

Olayın üzerinden 24 saat bile geçmeden Alan'ın ölümüne yol açan kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bu göz göre göre bir cinayettir, Alan için adalet istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, baba Yemlihan Uyansız, 2015 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin ölümünden etkilenerek oğluna 'Alan' ismini verdiğini sözlerine dikkat çekti.