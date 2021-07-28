Maganda dehşeti

İZMİR
Alaçatı'da gece kulübü çalışanları tarafından mekana girişlerine izin verilmeyen şüpheliler dehşet saçtı. Silahlı magandalar, içeri alınmadıkları eğlence mekânına plakasız otomobille yaklaşarak kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucunda sırtından vurulan 23 yaşındaki Baran Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başına mermi isabet eden mutfak çalışanı A.B. de tedavi altına alındı. Talihsiz gencin cenazesi, İstanbul Güngören
'de toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Parlak'ın, yazları Alaçatı'ya giderek valelik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen 1 kişinin de arandığı bildirildi.
'İZMİR DE GÜZELMİŞ'
Parlak'ın sosyal medya hesabından "İzmir de güzelmiş" yazılı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Baran'ın 'Güzelmiş' dediği İzmir'de yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.