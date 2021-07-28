Minibüsçünün önünü kesip öldürmüştü: Sakarya’da yakalandı

İstanbul'un ilçelerinden Pendik'in Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak'ta minibüs şoförü Servet Karaaslan, aracının önünü kesen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda minibüsteki yolculardan Barış D. de hafif şekilde yaralanmıştı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Hakan Y. olduğu ve şahsın Sakarya'ya akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi. Önceki gün şüphelinin kaldığı adrese Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonla Hakan Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Servet Karaaslan

Cinayet Büro Amirliğinde susma hakkını kullandığı öğrenilen, şüphelinin olayı aile meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.