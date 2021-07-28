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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:12

Minibüsçünün önünü kesip öldürmüştü: Sakarya’da yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Minibüsçünün önünü kesip öldürmüştü: Sakarya’da yakalandı

İstanbul Pendik’te araçla önü kesilip öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan’ın katil zanlısı Sakarya’da yakalandı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olayı aralarındaki aile meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İstanbul'un ilçelerinden Pendik'in Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak'ta minibüs şoförü Servet Karaaslan, aracının önünü kesen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda minibüsteki yolculardan Barış D. de hafif şekilde yaralanmıştı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Hakan Y. olduğu ve şahsın Sakarya'ya akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi. Önceki gün şüphelinin kaldığı adrese Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonla Hakan Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Servet Karaaslan

Cinayet Büro Amirliğinde susma hakkını kullandığı öğrenilen, şüphelinin olayı aile meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Minibüsçünün önünü kesip öldürmüştü: Sakarya’da yakalandı
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