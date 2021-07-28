Öğretmenlerin il içi atama sonuçları için geri sayım sürüyor! İl içi yer değişikliği başvurularını tamamlayan adayların gözleri MEB atama tayin sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak. Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyenlerin öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İl içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 8-14 Temmuz'da başvurularını yaptılar. Son olarak yayınlanan takvime göre il içi atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü MEBBİS ekranı üzerinden açılacak. Ancak sonuçların açıklanma saati henüz belli değil.
Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
İl içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Atama sonuçları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılıyor. 2021 atama sonuçları açıklanan illerin listesi gelince haberimizde yer alacaktır. Başvuru yaptığınız ilin üzerine tıklayarak sonuçların açıklanıp açıklanmadığını görüntüleyebilirsiniz.
Tayin isteğinde bulunan öğretmenler MEBBİS girişi ile atama sonuçlarını öğrenebilecek. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için beklenen gün geldi. Daha önce 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçları tarihinde değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.