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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Rize’de, riskli 112 hane tahliye edildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de, riskli 112 hane tahliye edildi

Doğu Karadeniz bölgesinde beklenen sağanak yağış dün etkisini göstermeye başladı. Vatandaşları uyaran Rize Valisi, riskli 112 hanenin tahliye edildiğini duyurdu

Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesi Melyat mevkiinde sağanak nedeniyle debisi artan dere taşarak, Karadeniz Sahil Yolu'na aktı. Bölgede hazırda bulunan Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de tedbir aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, vatandaşları aşırı yağış sonrasında oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı uyardı. Vali Çeber başkanlığında "kriz masası" kuruldu. Vali Çeber, "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı tedbirli olmalarıdır. Özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerdelerse güvenli bölgelere geçmelerini rica ediyoruz" dedi.

48 SAAT SÜRECEK
Riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyuran Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, "10 gündür hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize'de, Artvin'de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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Rize’de, riskli 112 hane tahliye edildi
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