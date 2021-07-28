Saldırgan karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

Karabağlar
ilçesinde yaşanan olayda, minibüs şoförü Ramazan E
. (43) geri manevra yaparken 23 yaşındaki Rabia Yılmaz
'a çarpmış, çıkan tartışmada minibüs şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E. (37) Yılmaz'ı darp etmişti. Ramazan E. tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüpheli Ramazan E.'nin ifadesinde, "Ona çarptığımı söyleyerek bana hakaret edince sinirlendim. Biz de ona hakaret ettik. Kesinlikle vurmadım. Darp etmedim" dedi. Yeliz E. ise, "Bahsedildiği gibi 'AK Parti
'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' sözlerini sarf etmedim. Eşime 'geri zekalı' dediği için sinirlendim. Ben de ona söylendim. Darp etmedim. Başörtüsünü açmadım" ifadesini kullandı. İki şüpheli Yılmaz'ı darp etmedikleri yönünde ifade verse de olaya tanık olan bir vatandaş ise, başörtülü kızın darp edildiğini ve hakaretleri doğruladı. Tanık, genç kadına başörtülü olduğu için hakaret edip darp ettikleri şeklinde ifade verdi.