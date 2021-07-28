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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Saldırgan karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Saldırgan karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz'ı (23) darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan minibüsçü Ramazan E. ile ev hapsi şartıyla serbest kalan eşi Yeliz E.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Karı-koca darp etmediklerini söyledi, ancak olaya şahit olan tanık şüphelilerin yalanını ortaya çıkardı

Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, minibüs şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a çarpmış, çıkan tartışmada minibüs şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E. (37) Yılmaz'ı darp etmişti. Ramazan E. tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüpheli Ramazan E.'nin ifadesinde, "Ona çarptığımı söyleyerek bana hakaret edince sinirlendim. Biz de ona hakaret ettik. Kesinlikle vurmadım. Darp etmedim" dedi. Yeliz E. ise, "Bahsedildiği gibi 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' sözlerini sarf etmedim. Eşime 'geri zekalı' dediği için sinirlendim. Ben de ona söylendim. Darp etmedim. Başörtüsünü açmadım" ifadesini kullandı. İki şüpheli Yılmaz'ı darp etmedikleri yönünde ifade verse de olaya tanık olan bir vatandaş ise, başörtülü kızın darp edildiğini ve hakaretleri doğruladı. Tanık, genç kadına başörtülü olduğu için hakaret edip darp ettikleri şeklinde ifade verdi.

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Saldırgan karı-kocanın yalanı ortaya çıktı
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