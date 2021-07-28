Şanlıurfa de feci kaza 4 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil Cezaevi Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü Cezaevi caddesinden şehir merkezine istikametine geçmek istediği sırada, Akçakale-Şanlıurfa yolu üzerinde seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 63 YK 949 plakalı otomobil kontrolden çıkarak taşlık alana savruldu. Otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk otomobilde sıkıştı.



Olayı gören sürücüler, bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu sağlık, polis ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda çocuk sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. .Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.