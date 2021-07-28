Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2  yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Suruç Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre daha öncede sık sık kazaların meydana geldiği Suruç Şanlıurfa yolunda seyir halinde devam eden otomobil ile Zeki Şaylı yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan Zeki Şaylı otomobilin üzerine düşerken, 2 yaralı ise yol kenarına savruldu. Yaralıları gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeki Şaylı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 2 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.