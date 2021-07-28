Şanlıurfa'da sağlıkçılar kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Akçakale Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerlemekte olan plakası öğrenilemeyen otomobil direksiyonun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan ve nöbetten dönen İsmail Avcı, Cumali Mayda ve Emin Sultanoğlu isimli sağlık çalışanları meydana gelen kazada yaralandı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılara müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.