Kocaeli'nde cinayet: Seyir halinde infaz

D-100 Karayolu üzeri Kartepe ilçesinde Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, otomobili ile İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) aracının yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı yönde seyir halinde olan bir başka araç yanaştı.