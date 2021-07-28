Kocaeli'nde cinayet: Seyir halinde infaz

D-100 Karayolu üzeri Kartepe ilçesinde Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, otomobili ile İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) aracının yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı yönde seyir halinde olan bir başka araç yanaştı.
Ardından Seçgin'in kullandığı araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu kontrolden çıkan ve önce bariyerlere çarparak 50 metre sürüklenen Seçgin'in aracı, daha sonra su kanalına uçtu.
BAŞINDAN VURULDU
Çevredekilerin olayı fark ederek durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde aracın içerisinde bulunan Seçgin'in, açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
TEK KURŞUN
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Seçgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri D-100 karayolunun Ankara yönündeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkiinden yan yola vererek yolda incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan bulunurken Seçgin'in kullandığı otomobil tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.