Sinop’ta hortum paniği

Sinop
'ta, dün sabah saatlerinden itibaren yağmur lyağışı etkili oldu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığı şehirde denizde hortum oluştu. Yağışla birlikte bazı noktalarda rögarlarda yaşanan tıkanıklıklar yolları göle çevirdi. Karakum
açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.