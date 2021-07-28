Sivil toplum örgütlerinden aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nca bugün açıklanan koronavirüs risk haritasında 100 binde 223,94 oranıyla Siirt'ten sonra Türkiye'de en çok vakaya sahip olan Diyarbakır, aşılama oranında ise son sıralarda yer alıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri düzenledikleri basın açıklamasıyla kamuoyuna aşı olmaya yönelik çağrı yaptı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Başkanı Elif Turan, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de Covid-19 salgınının henüz kontrol altında olmadığına dikkat çekti. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan, toplumu endişeye sevk eden gerçek dışı beyanların salgın ile mücadelenin başarısını olumsuz etkilediğini ifade eden Turan, "Endişe verici varyantların olduğu bir ortamda aşı oranının düşük olması başta sağlık emekçileri olmak üzere bütün toplum sağlığı tehlikeye sokmaktadır" dedi.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALMADA AŞI KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Gelinen aşamada salgını kontrol altına almak, pandemi ile mücadelede başarılı olmak için önemli bir fırsatın yakalandığına dikkat çeken Turan, "En kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. Aşı olmasa salgının sürekli artarak yıllarca süreceği, milyonlarca insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kalacakları bilinmektedir. Ülkemizde ve dünyada uygulanan aşılar bilimsel süreçlerden geçirilerek onaylanmış ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu güne kadar Dünyada 4 milyara yakın doz aşı uygulanmıştır. Toplumsal bağışıklık için en az yüzde 80-90 gibi bir aşılama oranına ulaşılması gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hastalığın yayılması yavaşlatılmadıkça yeni varyantlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerde çıkan yeni varyantlar ancak etkili bir aşılama ile engellenebilir. İlimizde hastanelerinde yatan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlardan oluşmaktadır. Halen hastalık nedeniyle ölen kişilerin çok büyük bir kısmı aşı yapmamış olanlardan oluşmaktadır. Bu durum ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğu görülmektedir. Kentimizdeki aşılama oranlarının artırılması için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Büyük bir bedel ödediğimiz pandemiye karşı aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumanın en etkili ve güvenilir yolu aşılamadır. Aşı oranlarını arttırarak sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Aşıdan değil, virüsten korkulmalıdır." ifadelerini kullandı.