Sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca (22) başından vurularak hayatını kaybetti, Halil Doğan (22) ise karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

TOST YAPTIRDILAR

Olay, saat 01.00 sırlarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Tost yaptırıp, evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca ve arkadaşı Halil Doğan, yanlarına yanaşan ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti. Saldırganlar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.



Halil Doğan

HASTANEDE ÖLDÜ

Kanlar içinde yere yığılan yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kafasından yaralanan Atmaca, ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



Fevzi Atmaca