SON DAKİKA: Antalya Manavgat’ta korkutan yangın! Antalya’daki yangında son durum ne?

BAKAN PAKDEMİRLİ VATANDAŞLARI UYARDI: DUMAN YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORSANIZ EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Yangında kundaklama iddialarıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Geçen yıl Hatay'daki yangının sebebi 1 sene sonra müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu anda mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, dumanın yaklaştığını görüyorsanuz, her şeyinizi bırakın, emniyetli yerlere gidin! Yangın bir savaştır, savaşı hangi saatte bitireceğinize dair bir tahmininiz olamaz." dedi.

BAKAN YANIK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat'ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

AFAD AÇIKLAMA YAYINLADI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı belirtilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.