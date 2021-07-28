Sultangazi’de iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Sarsıntıyı fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binaya girişler yasaklandı. Binada yaşayanlar Sultangazi Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.