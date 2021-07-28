Sultangazi’de iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Olay, 22.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan birbirine bitişik haldeki 5 katlı iki binanın yanındaki boş arsada temel açma çalışması yapılıyordu. Kazı sırasında 5 katlı iki binada sarsıntı meydana geldi.
BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Sarsıntıyı fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binaya girişler yasaklandı. Binada yaşayanlar Sultangazi Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.