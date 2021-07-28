Ter kokusu evliliği bitirdi!

İstanbul'da emsal bir boşanma davası görüldü. İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki genç kadın N.A. ve 45 yaşındaki eş K.A. ile beş yılı aşkın süredir evliydi. Evliliklerinin ilk yıllarında mutlulukları iki çocukla taçlanan çift, zamanla sorunlar yaşamaya başladı. Çocuklarının büyümesiyle birlikte iş hayatına atılan genç kadın, eşinin işsizliği nedeniyle geçim sıkıntısı çekiyordu.

TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMİYOR

Genç kadının ev ekonomisine olan desteği ardından işsiz genç adam, kumar batağına düştü. İddiaya göre, işsiz adam eve gelmemeye, kocalık vazifesini yerine getirmemeye ve ailesinden kopmaya başladı. Evliliklerini bitirme kararı alan N.A., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. 19 yıllık evliliğini sonlandırmak isteyen N.A. dilekçesinde, eşiyle dört aydır farklı odalarda hayat sürdüklerini, işsiz olduğu için sadece şans oyunları oynamak için evden çıkarken gördüğünü, kendisinin kişisel temizliğine hiç dikkat etmediğini ekledi.

''DÖRT AYDIR YIKANMIYOR''

Kendi ayaklarının üzerinde durmayı başardığını ifade eden N.A., eşinin 4 aydır yıkanmadığını, yattığı odadaki nevresimleri bile değiştirmediğini, saçının sakalının birbirine karıştığını ve artık kötü koktuğunu iddia etti. Eşinin yanına kokudan yaklaşmak istemeye kadın, 'Kaldığı odadan kötü kokular gelmeye başladı. Çocuklarım ve ben bundan çok rahatsızım. Kılık kıyafetine hiç dikkat etmiyor' diyerek boşanma dilekçesine yaşadığı dramı anlattı.

KÖTÜ KOKUYA KARŞI 150 BİN

Zorla yıkanan eşinin yaydığı koku ve bakımsızlığı nedeniyle arkadaşlarına karşı küçük düştüğünü, evlilikten soğuduğunu, hayallerinin yıkıldığını ve birkaç yıl süren evliliğinin psikolojisini bozduğunu ileri sürerek, "Yeri geliyor aylarca banyo yapmıyor. Ter kokusuna daha fazla dayanamıyorum. Arkadaşlarım dalga geçiyor. Evlilikten soğudum" şeklinde konuşan N.A., boşanma davasında ayrıca maddi ve manevi olarak 150 bin lira tazminat talebinde bulundu.

Dava önümüzdeki günlerde çekişmeli olarak Aile Mahkemesi'nde görülecek.