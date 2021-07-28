TikTok fenomenine hırsızlık şoku! Kanlar içerisindeyken telefonunu çaldılar

İnsanlık ölmüş dedirten olay İstanbul Şişli'de bir ay önce meydana geldi. İddiaya göre bir firmada satış danışmanı olarak çalışan TikTok fenomeni Meltem Demirbaş, motosikletiyle seyir halinde bulunduğu sırada bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle havada takla atan genç kadın kanlar içerisinde yere serildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar soluğu hemen genç kadının baş ucunda aldı.

Motosiklet sürücüsü kadına hırsızlık şoku! Kanlar içerisindeyken telefonunu çaldılar | Video

Genç fenomenin kanlar içerisinde kıvrandığını görenler dururumu sağlık ekiplerine bildirmek için telefonlarına sarıldı.

Bu esnada olay yerinde bulunan bir taksi şoförü ise genç kadının telefonunun yerde olduğunu fark etti. Genç kadının telefonuna doğru hamle yapan adam, yerden aldığı telefonu genç kadına vermek yerine soğukkanlı bir şekilde cebine koyup gözlerden kayboldu. Genç fenomen telefonunun çalındığını fark etse de can havliyle sesini çıkartamadı.

İNSANLIK AYIBI



Yaşadığı talihsiz olayı SABAH'a anlatan fenomen Meltem Demirbaş "Kaza geçirince yere yığıldım. O sırada bacağım çok fena kanıyordu. Çarpmanın etkisiyle telefonum da yere düşmüş. Kazayı görenler başımda toplanmaya başladı. O sırada bir taksi şoförü de baş ucumda beklemeye başladı. Yere düşen telefonumu alıp cebine koyduğunu gördüm ama can havliyle ağzımdan tek kelime dahi çıkmadı. Ben orada can derdindeyim, bana yardım edeceği yerde hırsızlık yapıyor. İnsanlık ölmüş" diye konuştu.

PARA KAZANMAK İÇİN ALMIŞTIM



Demirbaş "Ben hem satış danışmanı olarak çalışıyorum hem de sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyorum. Belli bir hayran kitlesi yakaladıktan sonra daha kaliteli içerikler çekebilmek için bir hafta önce yeni bir telefon aldım.

Bu telefon bana 15 bin liraya mal oldu. Bu telefonla içerik üretip para kazanacaktım ama hem şimdi telefonumdan oldum, hem de 15 bin liralık borçla bir başıma kaldım. Daha hevesimi bile alamamıştım. Telefonumla çekilmiş ikiden fazla fotoğrafım bile yok" diye konuştu.