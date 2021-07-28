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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Toplu taşımada HES skandalı

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Toplu taşımada HES skandalı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemiyle mücadeleyi sekteye uğratacak büyük bir tedbirsizlik yaptığı ortaya çıktı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği toplu taşımada HES kodu zorunluluğu sonrasında İBB yönetimi İstanbul'da bireysel kartlara HES kodu tanımlamasını sağladı. Ancak 7 TL'ye satılan tek kullanımlık 'BİRgeç' kartlarında HES kodunun zorunlu olmadığı görüldü. Tek kullanımlık BİRgeç kartlarında HES kodu olmadan seyahat edilebilirken hastalığın yayılmasına zemin hazırlandı.

HES KODU ZORUNLU DEĞİL
Skandal Birol Durmuş ve arkadaşı tarafından ortaya çıkarıldı. BİRgeç kartı alan Durmuş, "Normal şartlarda toplu ulaşım araçlarına HES kodu uygulaması olmadan binilmiyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şöyle bir uygulama var, 7 TL'ye satılan BİRgeç kartlarında HES kodu zorunluluğu yok. Bu kartla Kovid-19'lu bir kişi seyahat edebildiği için hastalığı herkese bulaştırabiliyor" dedi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından İBB'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kentimizi ziyaret eden yabancı turistler toplu ulaşım kullanımında güçlükler yaşamaktadır. Turistlerin ulaşımda sorun yaşamaması için sınırlı kullanımlı biletlere istisnai olarak esneklik getirilmiştir."

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Toplu taşımada HES skandalı
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