Torbalı Belediyesi’nde istifa

Torbalı Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Mehmet Mehdi Baykara, Baykara, sert sözlerle istifa ettiğini açıkladı.

Torbalı Belediyesi'nde Başkan İsmail Uygur'un vefatının ardından yapılan başkanlık seçimi sonrası yaşanan gerginlik sürüyor.

Uygur'un koltuğuna oturacak kişiyi belirlemek amacıyla Meclis'te yapılan oylamada Başkan seçilen Mithat Tekin, Baykara'yı başkanvekili olarak belirledi. Bu arada AK Parti de seçim sonuçlarına itiraz etti. İddiaya göre Başkan Tekin itiraz sonuçlanmadan önce Baykara'ya; "Bundan böyle başkan vekili sen olacaksın. Belediyeyi birlikte yöneteceğiz." dedi. Ancak seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Tekin, CHP'li Meclis Üyesi İlker Yıldız'ı başkanvekili olarak belirledi.

"BU YÖNETİM ŞEKLİ İLE DAHA FAZLA ÇALIŞMAYACAĞIM"

Yaşananlara tepki gösteren Baykara CHP'den istifa etti. Baykara, "Yaklaşık 30 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisinde devam eden siyasi hayatımı vefat sonrası oluşan yönetim boşluğu ve yine yaşanılan seçim sürecinde şahsımı şeklen Başkan vekili olarak görevlendirip sonrasında bu göreve başka bir meclis üyesi arkadaşımın görevlendirilmesini bana ve bana inanlara yapılan bir kasıtlı tutum olarak görüyorum. Bu yönetim şekli ile daha fazla çalışamayacağımı tüm kamuoyuna bildirir bu sebeple gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonra bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğim." şeklinde konuştu.

'ÇOCUK OYUNCAĞI MI BU?'

Yerel bir internet sitesine konuya ilişkin açıklama yapan Baykara şunları söyledi:

"Ben 30 senedir partide yer alıyorum. Rahmetli İsmail Başkan olmak üzere şimdiye kadar kimseden bir talebim olmadı. Sayın Çetin'in kendisinden de böyle talebim olmadı. Beni zorla başkanvekili yaptılar. Başkanvekili değiştirilebilir ama bunun bir usulü vardır. Daha 5 gün olmadan böyle bir karar almak ne demek oluyor? Bana bu konuyla ilgili herhangi bilgi verilmedi. Ben bu görev değişikliğini bir yakınımdan öğrendim. Çocuk oyuncağı mı bu? Benim gururumla kimse oynayamaz. Dün geceden beri uyku uyuyamıyorum."