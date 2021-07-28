Türkiye’den İngiltere’ye yürüyecek

9 yaşında Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın, Türkiye'den Birleşik Krallık'a kadar 4 ay sürecek yürüyüşü Gaziantep'ten başladı.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) Türkiye ortağı olduğu The Walk – Yürüyüş Projesi kapsamında küçük Amal, Gaziantep Kalesi'nde Türk vatandaşları ve sığınmacılar tarafından kandillerle karşılandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinliğe, UNICEF ortaklığında çalışmalarını sürdüren SGDD Gaziantep Düztepe ve Kalyon Al Farah Çocuk ve Aile Destek merkezlerinden faydalanan 100 çocuk ellerinde kandillerle katıldı.

Amal'ın Gaziantep başta olmak üzere Türkiye güzergahında giyeceği etekler, Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından dikildi. Toplam yedi etek; BM Kadın Biriminin, Japonya Hükümetinin finansal desteği ve SGDD-ASAM ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü "Mülteci ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının ve Kız Çocuklarının Sosyo-Ekonomik İstikrarının Kadın Liderliği Yoluyla Güçlendirilmesi" projesi ve BM Kadın Biriminin, Norveç Hükümetinin finansal desteği ve SGDD-ASAM ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü "Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının Kanıta Dayalı Veri ve Cinsiyete Duyarlı Destek Yoluyla Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi " projesi kapsamında desteklenen SADA Kadın Kooperatifi ortağı 12 kadın tarafından dikildi. Kadınlar, eteklerin modellerini Amal'ın yürüyeceği Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Antalya, İzmir ve Denizli şehirlerinin yöresel kıyafetlerinden esinlenerek hazırladı. Kutnu kumaşı, bindallı desenleri ve yörelere ait işlemelerle hazırlanan etekler, Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından ortak bir biçimde tasarlandı. Küçük AMAL, ilk durağı olan Gaziantep'teki etkinliğin sonunda Adana'ya doğru yola çıktı.

SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Koordinatörü Hasan Can Pala sığınmacı çocukların kayıp nesil olmaması için, Türkiye'de sığınmacı çocuklara yönelik projeler yürüttüklerini söyledi. Pala, "AMAL aslında Türkiye'de yaşayan 18 yaş altı 1.7 milyon çocuğu temsil etmektedir. 'Çocuk çocuktur, çocuğun mültecisi olmaz' diyerek biz de Türkiye'de 55 saha ofisimiz ve 1500'den fazla çalışanımızla Türkiye'nin dört bir yanında bulunan sığınmacı çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Son 5 yıllık dönemimizde 2,5 milyon sığınmacı hizmetlerimizden faydalandı" dedi.

AMAL'ın yolculuğunun Gaziantep'te başlamasının önemine işaret eden Pala, "Gaziantep'te UNICEF ortaklığında çalışmalarını yürüten Kalyon ve Düztepe Al Farah merkezlerimiz sığınmacı çocuklara ve ailelerine yıllardır destek veriyor. Bu etkinliğe ortak olarak sadece Gaziantep'teki değil, ülkemizde bulunan tüm sığınmacı çocuklara dikkat çekmek istedik" diye konuştu.