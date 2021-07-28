Üniversite hayali yarım kaldı

Antalya
'nın Elmalı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Onur Yılmaz yaşamını yitirdi. Kaza önceki gece Elmalı- Akçay Karayolunda meydana geldi. Onur Yılmaz, motosikletle seyir halindeyken farları sönük olduğu iddia edilen traktörle çarpıştı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olan Yılmaz ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Elmalı ilçesinde toprağa verildi. Baba Şemsi Yılmaz, oğlunun üniversite sınavına girdiğini belirterek, "Oğlum kazaya değil bir cinayete kurban gitti. Traktörün farları kapalı. Bu yetmezmiş gibi adam yaralı oğlumu bırakıp kaçıyor. Bu hangi insanlığa sığar. Oğlum Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinden biriydi. Hayalleri büyüktü" dedi.