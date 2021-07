‘Yaşatmak için evimi satmayı göze aldım'

Eyşan neredeyse Şimşek ailesinin ellerine doğdu. Onu henüz 50 günlükken sahiplendiler. Ailenin biricik evladı oldu. Ve Eyşan 1 yaşına geldiğinde ona özel kiralanan büyük bir salonda konsept doğum günü partisi yaptılar. Pembe balonlar, pembe süsler arasında bu kez pastanın mumlarını, kendilerini Eyşan'ın anne ve babası olarak gören Şimşek ailesi üfledi. Doğum gününe anneanne ve babaanneler başta olmak üzere ailenin en yakın akrabaları ve dostları katıldı. Kovid önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı 18'di. Eyşan'a o gün 3 özel tasarım elbise giydirildi. Başına taç takıldı. Pastası da özel tasarımdı. Meltem Oer Şimşek, "Eyşan elimize doğdu, diyebiliriz. 400 gramdı, bir el kadar. Balayımızda sahiplendik biz onu. Sonra bir hastalığa yakalandı. Veteriner veteriner dolaştık. Epilepsi teşhisi konuldu. Baygınlıklar geçiriyordu. Meğer gelişim bozukluğu varmış. Çok para harcadık. Ama iyleşti. İyileşmeseydi, onun sağlık masrafları için evimizi bile satardık" dedi.Şimşek bilgisayar öğretmeni, eşi Hakan Şimşek özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Geçen yaz evlendiler. Balayına çıktılar. İzmir 'de bir çiftlikte adını Eyşan koydukları minik köpekleriyle karşılaştılar. Ve onu ilk görüşte sahiplenmek istediklerine karar verdiler. 'Bir anda balayında üç kişilik aile olduk' diyen Şimşek, "Adını Eyşan koyduk. 50 günlük minicik bir yavru. Onu bir evlat gibi büyütüyorum. 4 aylık iken bir kriz geçirdi. Veterinere götürdük. Epilepsiden şüphelendiler. MR'lar çekildi. Özel reçeteler yazıldı. Yok bir çare bulunamadı. Veteriner veteriner gezdik. Eyşan'ın sağlığı için çok para harcadık. 'Yeter ki yavrumuz iyi olsun' dedik. Neredeyse bir ev parasının yarısını harcadık. Ama sonunda iyi bir veterinere denk geldik. Eyşan'da gelişim bozukluğu vardı, yaşıtlarına göre daha geç büyüyordu. Krizleri durdu. 4 aydır çok şükür evladım iyi" dedi. Eyşan'ın neredeyse bir dolap dolusu kıyafeti olduğunu söyleyen Şimşek, "Ona çeşit çeşit elbiseler alıyorum. O da seviyor. Bebek arabası var. Dışarı çıkarken onu göğsümde taşıyorum. Tüm bunlarla ilgilenirken, kendi internet sitemi de kurdum. Benim gibi çocuğunu şık ve tasarım giydiren ailelere kıyafetler satıyorum. Çok keyif alıyorum. Çünkü ben de çocuğumu güzel giydirmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.Şimşek, "Harika bir doğum günü oldu. Eyşan'ı bizim kadar ailemiz de seviyor. Annem o kadar çok ilgilenmiyor ama kayınvalidem ona çıldırıyor. Hatta ben işe giderken, Eyşan'ı babaannesine bırakıyorum çoğu zaman. O çok özel bir çocuk. Hastalığından dolayı da biz onun üzerine daha çok titriyoruz. İyi ki doğdu iyi ki var" dedi. Eyşan'ın her şeyi hissettiğini söyleyen Şimşek "O çok narin. Biraz ilgisiz kalsa gözleri yaşarıyor. İlgi istiyor ve biz onu çok hassas büyütüyoruz" diye konuştu.Veteriner Cankat Özel: Ailemizin bireyleri haline gelen can dostlarımız için veterinerlik hizmetleri de 20 yıldır büyük bir profesyonellikle ilerledi. Son teknolojik cihazlarla MR ve tomografi takiplerinden, nörolojik şikayetlere, tümörlerden, çeşitli zor cerrahi operasyonlara kadar birçok dalda uzmanlaşmaya gidildi. Benim Yeşilköy'deki kliniğimde 500'ün üzerinde hasta kaydım var. Hepsinin aşı takiplerinden, rutin kontrollerine kadar isim isim biliyorum. Bazı insanlar var sokakta bulduğu hayvanın sağlık masraflarını üstleniyor. Bazı aileler, can dostlarının sağlığına kavuşması için elinde avucunda ne varsa harcamayı göze alıyor.