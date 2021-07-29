16 yaşındaki genç gölde boğuldu

Araban ilçesinin kırsal Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde bulunan Sıtma Pınarı çayına arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Sait Korkmaz bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sürüklenen Korkmaz, uzun çabalar sonucu arkadaşları tarafından bir süre sonra sudan çıkarılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamını yitiren Sait Korkmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi Araban'da defnedildi.