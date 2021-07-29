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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:04

16 yaşındaki genç gölde boğuldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
16 yaşındaki genç gölde boğuldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte göle giren 16 yaşındaki genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Araban ilçesinin kırsal Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde bulunan Sıtma Pınarı çayına arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye giden Sait Korkmaz bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sürüklenen Korkmaz, uzun çabalar sonucu arkadaşları tarafından bir süre sonra sudan çıkarılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamını yitiren Sait Korkmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi Araban'da defnedildi.

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16 yaşındaki genç gölde boğuldu
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