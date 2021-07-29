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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:20

24 yıllık ızdırap, SABAH sayesinde son buldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
24 yıllık ızdırap, SABAH sayesinde son buldu

İzmir’de yaşayan ev hanımı Fadime Göktaş’ın (53) iki çocuğundan biri zihinsel ve yürüme engelli. 9 aylıkken menenjit geçirdikten sonra engelli kalan Ayşe Göktaş’ın (34) 10 yaşından beri dişleri ile ilgili sağlık problemi yaşıyor. Tüm dişleri çürüdüğü için katı yemek yiyemeyen ve bu nedenle kan değerleri düşük olan Ayşe Göktaş’a hiçbir doktor anestesize yapıp, dişlerini çekmeye yanaşmadı. SABAH, ‘Tek isteği kızının diş tedavisi’ başlığıyla Fadime Göktaş’ın sesini duyurdu. Bu haberi okuyan Bursa’daki diş hekimi Metin Ayan, engelli annesinin yardım çığlığına yanıt verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan yaşayan 53 yaşındaki iki çocuk annesi ev hanımı Fadime Göktaş'ın dramı yürekleri sızlatıyor. Emekli ve aynı zamanda gece bekçiliği yapan Mevlüt Göktaş (62) ile ev hanımı Fadime Göktaş ilk çocukları Ayşe'yi 34 sene önce kucaklarını aldıklarında büyük bir sevinç yaşadı.

Ayşe henüz 9 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu hayatına zihinsel ve fiziksel engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. Engelli Ayşe Göktaş'ın 10 yaşından sonra dişleri çürümeye başladı. Günden güne dişleri daha da kötü bir hal alan Ayşe, artık katı yemek yiyemez hale geldi.

Engelli olduğu için normal bir insan gibi ağzını açıp diş tedavisi yapılamayan Ayşe'ye anetsezi uygulanarak bayıltılıp tedavi uygulanması gerekiyordu. Dişleri çürüdüğü için katı yiyecekler yiyemeyen ve bu nedenle kan değerleri çok düşük olan Ayşe'ye bu nedenle ölüm riski olduğu için anestezi yapmaya hiçbir de diş hekimi yanaşmadı. Dişlerindeki ağrılar nedeniyle yıllardır geceleri uyuyamayan Ayşe, sürekli ağladığı ve bağırdığı için annesini de uyutmuyor. Çaresiz kalan anne Fadime Göktaş, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek engelli kızı için yardım istemişti.

SABAH, ÇARESİZ ANNENİN SESİNİ DUYURDU

SABAH, 'Tek isteği kızının diş tedavisi' başlığıyla Fadime Göktaş'ın sesini duyurdu. Bu haberi okuyan Bursa'daki diş hekimi Metin Ayan, engelli annesinin yardım çığlığına yanıt verdi. Bursa'ya getirilen Ayşe Göktaş'ın yıllardır ağrı yapan dişleri diş hekimi Metin Ayan ve anestezi uzmanı Dr Salih Boy'un katıldığı başarılı operasyonla çekildi.


Diş hekimi Metin Ayan (Solda), Ayşe Göktaş (Ortada) Anestezi uzmanı Dr. Salih Boy (Sağda)

Diş hekimi Metin Ayan, "Sabah'ta yayımlanan haberi okuyunca Fadime hanımın yardım çığlığına sessiz kalamadım. Sizin aracılığınızla aile ile irtibata geçtik. Başarılı bir operasyonla Fadime'nin çürüyen dişlerini çektik. Bizim yılladır uyguladığımız standart bir prosedür. Ama ülkemizde engellilerin diş tedavisine yönelen ve bu konuya ağırlık veren diş hekimi sayısı 5-6'yı geçmez. Fadime hanım bu nedenle kızının tedavisi için diş hekimi bulmakta zorluk çekmiş" diye konuştu.


Diş hekimi Metin Ayan (Solda), anne Fadime (Ortada), baba Mevlüt ve Ayşe Göktaş (Önde)

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

SABAH Gazetesine teşekkür eden Fadime Göktaş, "Sizlerin sayesinde yıllardır kızımın ve benim çektiği çile son buldu. Ayşe artık rahat uyuyor. Tüm bunlar SABAH gazetesi sayesinde oldu. 24 senedir kızım diş ağrıları nedeniyle uyamıyordu. O uyuyamayınca ben de uyuyamıyordu. Artık ikimiz de rahat rahat başımızı yastığa koyup uyuyabileceğiz. Allah sizlerden razı olsun. 24 yıllık ağrılarından kurtuldu. İzmir'deki doktorlar kızımın vefat etme ihtimali olduğu için tedaviye yanaşmıyordu. 'Biz yapmayız' demişlerdi. Kimse riske girmek istemedi. 2 saat süren ameliyatın ardından kızıma yıllardır ıstırap olan dişleri çekildi. Çok mutluyuz. Diş hekimi Metin Ayan ve anestezi uzmanı Dr Salih Boy bizden hiçbir ücret almadan bu işlemi yaptı. Allah onlardan da razı olsun. Çok teşekkür ederim" dedi.

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24 yıllık ızdırap, SABAH sayesinde son buldu
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