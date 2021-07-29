Açık havada minderde sinema günleri başlıyor

Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan ve Şerif Gönen tarafından yönetilen 'Yol' filmi Yılmaz Güney'in en iyi filmi olarak biliniyor. Film 1982 Cannes Film Festival'inde büyük ödül Altın Palmiyeyi kazanmıştır. Bu ödül sinema tarihinde kazanılan önemli ödüllerden bir olarak kabul ediliyor. Film izlemeye gelen vatandaşlara Yüreğir Belediyesi ekipleri gazoz, patlamış mısır ve çekirdek ikram edecek.

HER PERŞEMBE GÜNÜ

Yüreğir'de sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir "Arabada sinema etkinliğimizden sonra şimdi de açık havada minderde sinema etkinliğini başlatıyoruz. Kaliteli ve güzel filmleri farklı ortamlarda vatandaşlarımızın izlemesini sağlayacağız. Sinemayı vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Sinema izlemeye gelen vatandaşlarımıza gazoz, patlamış mısır ve çekirdek ikram edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte her Perşembe günü açık havada minderde sinema günlerine bekliyoruz" dedi.