Antalya başta olmak üzere pek çok ilimizde orman yangınları sürüyor. Yangınla mücadelede büyük bir çapa gösterilirken, milyonlarca kişi yangının bir an öncesi sönmesi için dualar ediyor. Vatandaşlar yangının sönmesi için hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. Peki, afet duaları nelerdir? Deprem ve yangından korunmak için hangi dualar okunmalı? İşte detaylar;
Sevgili Peygamberimizin deprem dâhil her felaketten önce ettiği dua şudur:
'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru' diye dua edebiliriz.
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın
İşte deprem ve yangın gibi doğal afetlerden korunmak için okunacak dualar!
İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru
Ensarlardan olup İkinci Akabe biatına katılan isimlerden biri olan Ebû'l-Yeser (r.a.) okuduğu rivayet edilen kaza ve bela duası şu şekildedir:
Anlamı:Allah'ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.) (Ebû Dâvud, age., II, 92, nr. 1552)
Peygamber Efendimiz (SAV), rüzgarlı havalarda şu duayı okurdu:
"Allah'ım, senden bunun hayrını ve bunda olan menfaatlerin da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum." (Buhari)