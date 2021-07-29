Alacak-verecek kavgası cinayetle bitti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda; Veysel Yiğit, arkadaşları Osman Çekilmez (48) ve Kamuran Kul (38) ile birlikte alacağını tahsil etmek üzere Bayram Taş'ın (36) evine geldi.

Burada çıkan kavgada Taş, Yiğit'i karın bölgesinden tabanca ile vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bayram Taş ile birlikte onu darp eden ve olaya karışan Osman Çekilmez ve Kamuran Kul'u gözaltına aldı. Araç alım-satım işi yaptığı öğrenilen Veysel Yiğit'in 'kasten yaralama, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçlardan, işsiz olan şüpheli Bayram Taş'ın da 'hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve kasten yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Bayram Taş'ın aşırı derece de alkollü olduğu saptandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.