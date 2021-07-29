Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde de yangın çıktı

Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesinde ilk belirlemelerine göre saat: 15:00'de çıkan orman yangına havadan helikopter ve karadan Orman İşletmesine ait arazörler Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafın müdahele ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde paraşüt etkinliği Hedirellez mevkkinde durduruldu. Orman yangını için havadan müdahele eden holikopterlerin denizden su alarak yangın mahaline giderken tehlike oluşturduğundan Alanya Emniyetince paraşüt etkinliği durduruldu.