Alevi-Bektaşilerden İBB’ye festival tepkisi

TRAKYA Balkan Güçbirliği Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Osman Erdoğan ile Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Temsilcisi Hıdır Bulut düzenledikleri basın toplantısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 30 Temmuz - 1 Ağustos'ta yapılacak 'Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali'nde Hacı Bektaş-ı Veli'nin adının kullanılmasına tepki gösterdi. Recep Osman Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli adıyla bir müzik festivali düzenlenmesinin kendileri rahatsız ettiğini dile getirerek, '10 Ağustos'ta Muharrem ayı matem oruçlarımız başlıyor, 12 günlük oruçlarımız var. Çok büyük bir yanlıştan dönülmesini istiyoruz' dedi. Hıdır Bulut da 'Kimse Hacı Bektaş-ı Veli'nin adını siyaset sahnesine çekemez, kimsenin buna hakkı yok' diye konuştu.