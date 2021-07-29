Amal’ın 4 ay sürecek yolculuğu İngiltere’de son bulacak

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.



Küçük Amal'ın 4 aylık uzun yürüyüşünün hikayesiyle dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırı aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.



Gaziantep'ten başlayan ve 4 ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılacak. Savaşlar nedeniyle ailesini kaybeden çocukların dramına insani boyutta dikkat çekmek amacıyla yürütülen, annesini arayan 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini uluslararası bir "Gezici sanat ve umut festivali" ile anlatan "Walkwith Amal" projesinin Tarsus bölümünü organize ederek bu anlamlı projede yer aldı.

Tarsus Belediyesi, Kent Meclisi ve SlowFood Tarsus Birliği ile birlikte organize edilen proje kapsamında annesini arayan bir kız çocuğunu sembolize eden bir kuklanın, konuyla ilgili belgeselini çekmek üzere 27 Temmuz 2021 tarihinde Gaziantep'ten başlayarak Tarsus'tan 29 Temmuz 2021 günü geçişiyle ülkemizin birçok kentinden yürüyüşle devam edecek olan proje Avrupa ülkelerini dolaşarak İngiltere'de son bulacak.



Tarsus'a gelerek Saint Paul Anıt Müze bahçesinde yerlerini alan proje ekibi, burada toplanan çocuklarla birlikte müzik eşliğinde dans gösterileri yaptı.

Küçük Amal karşılanarak güzel dileklerde bulunulan etkinlikte St. Paul Anıt Müzesi ziyaret edildikten sonra kukla belirlenen güzergahta yürüyerek Ulu Cami'ye geldi ve burada yapılan ziyaretten sonra yine yürüyerek Kubatpaşa Medresesi'ne varıldı.



Kubatpaşa Medresesi önündeki alanda kurulan "SlowFood Yeryüzü Pazarı standlarını tek tek dolaşan Küçük Amal'a "İyi, Temiz ve Adil Gıda" sloganıyla sergilenen ürünler hediye edildi.



Tarsus Belediye Başkanı Dr.Haluk Bozdoğan St.PaulKuyusu'nun bir tablosunu; Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr.Ali Cerrahoğlu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Togo Şahmeran Kabartma Tablosunu; SlowFood Tarsus Birliği'ni temsilen Yasmina Lokmanoğlu Tarsus Çatalburun Köpeği maket oyuncağını verdi.



Etkinliğin sonunda Küçük Amal'a insanlık için barışı temsil eden zeytin dalından yapılmış bir taç takıldı ve ayrıca bereketi temsilen yöresel sarı buğday ve sevgiyi temsilen mersin dalı verildi.