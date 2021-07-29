Ankara'daki askeri bölgede yangın çıkarmıştı! Şüpheli 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalışmış

"KENDİ ARADEM İLE YAKTIM, BİR SEBEBİ YOK"

Kemal Ünal Y., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Kimseden talimat almadım. Kendi iradem ile yaktım. Bir sebebi yok. Yakmamın ardından gelip vatandaşlar müdahale etti. Kimseden bir talimat almadım" dediği öğrenildi.