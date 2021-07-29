Ankara'daki askeri bölgede yangın çıkarmıştı! Şüpheli 13 gün önce de aynı yeri yakmaya çalışmış

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, çağrılan polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Kışla içindeki yangın ise komutanlığa ait itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
"KENDİ ARADEM İLE YAKTIM, BİR SEBEBİ YOK"
Kemal Ünal Y., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Kimseden talimat almadım. Kendi iradem ile yaktım. Bir sebebi yok. Yakmamın ardından gelip vatandaşlar müdahale etti. Kimseden bir talimat almadım" dediği öğrenildi.
16 TEMMUZ'DA DA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞ
Kemal Ünal Y.'nin, geçen 16 Temmuz'da da aynı bölgede yangın çıkarmaya çalışırken gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR
Kemal Ünal Y.'nin, 7 kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun yanında 'hırsızlık', 'kasten yaralama' gibi suçlardan da suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelinin cezai ehliyetinin olup olmadığının Adli Tıp Kurumu raporu ile belirleneceği bildirildi.