Antalya Manavgat orman yangını son durum: Manavgat yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

Türkiye, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen orman yangını haberi ile sarsıldı. Manavgat'ta başlayan ve peşi sıra 4 ilde de görülen orman yangınlarında son durum, gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve arazi zarar görürken sayısı henüz tespit edilemeyecek kadar çok canlının telef olduğu fotoğraflara yansıdı. Ajanslardan gelen son dakika bilgilerine göre, bölgede sabaha karşı bir yangın daha tespit edildi. Peki, Antalya Manavgat orman yangını neden çıktı, söndürüldü mü? İşte Türkiye'yi kahreden yangınlarla ilgili yaşanan gelişmeler ve bölgeden canlı olarak son durum...
SON DURUM - CANLI GELİŞMELER
10:00 Ekiplerin çalışmaları sürerken devam eden rüzgar yangını kontrol altına almakta güçlük yaşanmasına neden oluyor.
08:34 Bakan Pakdemirli'den yeni açıklama: Bir vatandaşımız vefat etti. 4 ilde orman yangınları devam ediyor. 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Sizler vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Uyarıları lütfen dikkate alsınlar. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canınızdan önemli değil. Şu an itibarıyla Antalya'da 18 Adana'da 6 köy boşaltıldı
OYMAPINAR'DA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR VAR, ARAÇLAR GİDİYOR
Tüm yangın coğrafyasında hava araçları faaliyetlerine zorlukla devam edebiliyor. Oymapınar bölgesinde mahsur kalan vatandaşlarımız için de araçlarımız yolda tahliye etme çalışmalarına başlıyoruz.
Nedeniyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu: Canla başla çalışan personelimize ve destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşaAllah kısa sürede ve can kaybımız olmadan, daha fazla yeşil alanımız zarar görmeden bütün yangınlarımız söndürülür
05.00 AKSEKİ'DE YANGIN: Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
MANAVGAT'TA NELER OLDU?
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına,
BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: İŞİMİZİ ZORLAŞTIRAN UNSURLAR VAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi. Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.
AN İTİBARIYLA YARDIM BEKLEYEN KİMSE YOK
Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.