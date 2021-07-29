Giriş Tarihi: 29.7.2021 10:41

Antalya Manavgat orman yangını son durum: Manavgat yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

Türkiye'yi hüzne boğan Antalya Manavgat orman yangını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın, ilçe merkezinde hızlıca yayıldı. Antalya Manavgat orman yangınında son durum, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeni ile çok sayıdal yeşil alan yok oldu, evcil ve yaban hayatı canlısı ise telef oldu. Manavgat orman yangını nedeni ile vatandaşların ev ve malları da zarar gördü. Manavgat orman yangını neden çıktı ve söndürüldü mü konusuyla ilgili araştırmalar ise hız kesmeden sürüyor. İşte, Antalya Manavgat orman yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri

Türkiye, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen orman yangını haberi ile sarsıldı. Manavgat'ta başlayan ve peşi sıra 4 ilde de görülen orman yangınlarında son durum, gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve arazi zarar görürken sayısı henüz tespit edilemeyecek kadar çok canlının telef olduğu fotoğraflara yansıdı. Ajanslardan gelen son dakika bilgilerine göre, bölgede sabaha karşı bir yangın daha tespit edildi. Peki, Antalya Manavgat orman yangını neden çıktı, söndürüldü mü? İşte Türkiye'yi kahreden yangınlarla ilgili yaşanan gelişmeler ve bölgeden canlı olarak son durum...

SON DURUM - CANLI GELİŞMELER 10:00 Ekiplerin çalışmaları sürerken devam eden rüzgar yangını kontrol altına almakta güçlük yaşanmasına neden oluyor. 08:34 Bakan Pakdemirli'den yeni açıklama: Bir vatandaşımız vefat etti. 4 ilde orman yangınları devam ediyor. 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Sizler vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Uyarıları lütfen dikkate alsınlar. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canınızdan önemli değil. Şu an itibarıyla Antalya'da 18 Adana'da 6 köy boşaltıldı