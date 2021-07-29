Antalya Manavgat yangını son dakika! Antalya Manavgat yangınında son durum nedir, yangın söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı?

YANGININ KAYNAĞI BELLİ OLDU MU?

Yangınlara 1 uçak 19 helikopter 103 arazöz 412 işçi ile müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadelerini kullandı. Yangının kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor. Konuyla ilgili gelişmeler sabah.com.tr'de yer alacak.