Antalya Manavgat yangını son dakika! Antalya Manavgat yangınında son durum nedir, yangın söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çevre illerden yangın için destek ekiplerin geldiğini bildirirken yangın nedeniyle yaralananlar olduğu tespit edildi. Manavgat'ta 3 mahalleyi etkisi altına alan yangın; Antalya'daki yangında son durum nedir, yangın şehre mi indi sorusuyla araştırılıyor. İşte Antalya Manavgat yangını hakkında son dakika gelişmeleri.
ANTALYA'DAKİ YANGINDA SON DURUM NE?
Antalya'da ormanlık arazide meydana gelen yangın kısa süre içinde rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Kalemler mahalleleri boşaltıldı. Bu sırada Side Kavşağı'nda ikinci bir yangın meydana geldi. Yangına farklı şehirlerden destek gelirken havadan söndürme çalışmaları ve bölgede yangın sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KAYNAĞI BELLİ OLDU MU?
Yangınlara 1 uçak 19 helikopter 103 arazöz 412 işçi ile müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadelerini kullandı. Yangının kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor. Konuyla ilgili gelişmeler sabah.com.tr'de yer alacak.
GÖREVLİLER VATANDAŞLARI EVLERİNDEN UZAKLAŞTIRDI
İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, A Haber canlı yayınında şunları söyledi: "Şu ana kadar 4 köyü boşalttık. İnşallah can kaybı olmaz. Yangını karadan iş makineleri ve itfaiyeler ile kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki sıçramaları söndürdük. Ama kırsal mahallelerdeki yerler zaman zaman alevleniyor, zaman zaman söndürülüyor. Destek kuvvet; Isparta, Burdur ve Konya gibi yakın yerlerden geldi."
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
"AFAD ve Orman Bakanlığımız tüm ekipleri ile sahada. Rüzgar yayılmasına sebep oluyor. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak. Muhtarlarla iletişim halindeyiz. Tüm uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımız süratle köyden dışarı akın ettiler. Sadece ekipler müdahaleye gidiyor, vatandaşın bölgeye girmesi engelleniyor. Kriz masası kuruldu."
Yangının bir bölümünün, iki farklı benzin istasyonunun bulunduğu bir alana doğru ilerlediği öğrenildi. Yangının daha geniş bir alana yayılmaması için vatandaşlar horum ve su şişeleriyle olaya müdahale ediyor.
MANAVGAT'TAKİ YANGIN BİR KÖYÜ YUTTU
Evrenseki Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, vahim tabloyu şu sözlerle özetledi: Evrenseki'nin Yukarıseki Mahallesi yüzde yüzü yandı. Yaparlar Mahallesinin ise yüzde ellisi yandı. Şu anda ekipler uğraşıyor. AFAD ise yangından 30 vatandaşın etkilendiğini duyurdu... Ayrıca yangından etkilenen üç kişinin yanık tedavisi gördüğü birinin durumun da ağır olduğu açıklandı.