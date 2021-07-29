Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Tatil beldesi olarak en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Manavgat'ta yangının neden ve nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor. Son olarak Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Peki Antalya Manavgat yangını son durum ne? Manavgat orman yangını neden ve nasıl ortaya çıktı? İşte yangına ilişkin son detaylar…
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken yangına son durum şöyle;
Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangının tamamı henüz söndürülmüş değil.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi. Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.
Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.
Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.