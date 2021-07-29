Antalya Manavgat orman yangını son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Tatil beldesi olarak en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Manavgat'ta yangının neden ve nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor. Son olarak Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Peki Antalya Manavgat yangını son durum ne? Manavgat orman yangını neden ve nasıl ortaya çıktı? İşte yangına ilişkin son detaylar…

ANTALYA MANAVGAT YANGINI SON DURUM NE?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken yangına son durum şöyle;