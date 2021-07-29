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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:32

Aydıncık ve Bozyazı’da çıkan orman yangınına mühale devam ediyor

BEKİR COŞKUN
Aydıncık ve Bozyazı’da çıkan orman yangınına mühale devam ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler Mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler Mahallelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılçam ormanında çıkan ve henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde söndürme helikopteri, arazöz ve iş makineleri ile bölgeye yönlendirilen orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pempecik Mahallesi'nde, 15 Temmuz'da ormanda yangın çıkmış ve iki gün sonrasında kontrol altına alınmıştı.

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Aydıncık ve Bozyazı’da çıkan orman yangınına mühale devam ediyor
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