‘Azgın teke otu’ndan Viagra çıktı

İstanbul
'da bitkisel ürünler satan bir işletmede yapılan denetim sonucunda analiz için alınan örnek ürünlerin içerisine cinsel gücü artırıcı ilaçların karıştırıldığı ortaya çıktı. Olay geçen yıl Şişli
'de bir işletmede meydana geldi. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine Gökçek Şifa
isimli şirkette incelemelerde bulundu. Bitkisel gıda takviyesi üzerine üretim yapılan işletmede bulunan ürünlerden bazılarından numune alan Tarım Müdürlüğü ekipleri analiz yapılması için laboratuvara gönderdi. 'Armus Maço', 'Azgın Teke otu
' gibi organik olarak satışa sunulan ürünlerin içerisinde 'Sildenafil' maddesi tespit edildi. Bu maddenin 'Viagra
' ve 'Degra' gibi ilaçlarda olduğu ortaya çıkınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İşletmeci İbrahim G. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 'Bozulmuş veya Değiştirilmiş İlaç Ticareti' yapmakla suçlanan işletmeci, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.