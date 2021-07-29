Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Kılavuz’u ağırladı!

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u makamında ağırladı. Ziyarette, MHP MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Cemil Parlar, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Sezer de yer aldı.

KILAVUZ, "AKDENİZ'E KAZANDIRILAN HİZMET VE PROJELERLE ÖVÜNÜYORUZ"

Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Cumhur İttifakının anlayışı, bizim için çok önemli ve özeldir. Bu anlayış çerçevesinde Sayın Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler, bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Akdeniz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla görüşme, bir araya gelme imkânı da buluyoruz. Tabi vatandaşlarımızı ziyaretlerimizde belediyemizin hizmet ve çalışmalarını da görüyoruz. Akdeniz, en önemli ilçelerimizden biri. Malumunuz geçmişte ilçemizde, hepimizi sarsan, üzen olayların yaşandığını da biliyoruz. Bugün ise Sayın Belediye Başkanımızın, yönetimi ile birlikte Akdeniz'e kazandırdığı hizmet ve projelerle övünüyor ve gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

BAŞKAN GÜLTAK, "AKDENİZ; ARTIK GÖÇ VEREN DEĞİL, GÖÇ ALAN BİR İLÇE"

Ziyaretleri nedeniyle MHP'li heyete teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz'in, Mersin'in en önemli ve en hassas ilçelerinden birisi olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez, hiçbir ayırım yapmadan tüm vatandaşlara eşit ve kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Gültak, "Halkımızın tercihi ve teveccühü ile seçilerek göreve geldik. Geçmişte ihmal edilen, kaderine terk edilen Akdeniz'i ve vatandaşlarımızı, hizmet ve projelerle buluşturduk. Akdeniz'i dönüştürmek için tüm birimlerimizle birlikte elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Aradan geçen yaklaşık 2 buçuk yılda bu değişimin meyvelerini toplamaya başladık. Akdeniz gerçekten değişiyor ve güzelleşiyor. Akdeniz; artık göç veren değil, tam tersine göç alan bir ilçe haline geliyor" diye konuştu.