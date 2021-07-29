Başkan Savran’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların faydalandığı su ve katı atık gibi bazı belediye hizmetlerine on katı zam yapacağına yönelik faşizan açıklamalarının tüm kamuoyunun vicdanını yaraladığını belirtti.

Kamu hizmetlerinin etnik kökene göre yapılmasının Anayasa'nın eşitlik hükmüne ve Belediye Kanunu'na aykırı bir hareket olduğunu ifade eden Savran, şunları söyledi:

"Öncelikle belirtmek isterim ki kamu hizmetinin etnik kökene göre yapılması Anayasa'nın eşitlik hükmüne ve Belediye Kanunu'na aykırı bir harekettir. Aynı zamanda bir Müslüman duruşuyla zerre kadar alakası olmadığı gibi, insanî bir tavır da değildir. Dahası Özcan'ın nefret söylemleri, hem topraklarımıza sığınan insanlara karşı gösterilen tavır olarak hem de insanlığın temel ihtiyaçlarının bir tehdit ve cezalandırma yöntemi olarak kullanılması açısından son derece rahatsız edicidir. Kaldı ki bu söylemin bizim kültürümüzle zerre kadar bağdaşan bir yeri yoktur. Bizler Allah misafiri diye yoldan geçene evinin kapısını, sofrasını açan, her nerede yardıma ihtiyacı olan varsa ona koşan, mazluma umut olan bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla Tanju Özcan'ın kültürümüzle, vicdan ve insanlıkla bağdaşmayan gaddar ifadelerinin hesabını vermesi gerektiğini düşünüyoruz."