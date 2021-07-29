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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:40

Başkan Yücel, yangın bölgesinde

MEHMET AL MEHMET AL
Başkan Yücel, yangın bölgesinde

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir araya gelerek iştişarelerde bulunarak yangına Alanya'dan 4 arazör, ekipmanla ve personel desteğinde bulundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Manavgat'ta çıkan yangının ardından bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Yücel'e MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile Manavgat'taki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Başkan Yücel, "Belediye Başkanı sayın Şükrü Sözen ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk ve son durum hakkında bilgi aldık. Yangının en kısa sürede can ve mal kaybı yaşanmadan söndürülmesi için 4 arazöz, ekipman ve personelimizle destek veriyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Manavgat ve bölge halkı ile" dedi.

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Başkan Yücel, yangın bölgesinde
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