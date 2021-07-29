Başkan Yücel, yangın bölgesinde

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Manavgat'ta çıkan yangının ardından bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Yücel'e MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile Manavgat'taki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Başkan Yücel, "Belediye Başkanı sayın Şükrü Sözen ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk ve son durum hakkında bilgi aldık. Yangının en kısa sürede can ve mal kaybı yaşanmadan söndürülmesi için 4 arazöz, ekipman ve personelimizle destek veriyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Manavgat ve bölge halkı ile" dedi.